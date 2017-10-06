Городская афиша Уральска (октябрь)

Областная филармония им. Г.Курмангалиева

3 октября — Общественное объединение «Семейный центр« Ак Отау »проведет мероприятие, посвященное «Дню пожилых людей», в Большом зале филармонии



6 октября — благотворительный концерт композитора Тургута Исмалилова — Современная фортепианная музыка, Большой зал филармонии , 18:30



3-9 октября — в рамках программы «Ориентация на будущее: духовное возрождение». Экскурсия региональных деятелей филармонии имени Курмангалиева в районы ЗКО «Пою тебе, родная земля» (3 октября — Зеленовский район, 4 октября — Чингирлау, 5 октября — Акжйык, 6 октября — Каратобе, 9 октября — Бурлин)

7 октября — Презентация следующей книги «С Правдухиным по Уралу» общественно-культурного фонда «Старый Уральск» — Большой зал филармонии, 14: 00-16: 00



25-26 октября — Меморандум областной филармонии им. М. Калдаякова на тему «Солнечный Юг» (Южно-Казахстанская область) — зал здания «Нур Отан», 18:00

Подробности по телефону 8 (7112) 51-16-57

Городской выставочный зал

Весь октябрь — художественная выставка к 200-летию И.К. Айвазовского. В экспозиции представлены работы известных художников из общественного объединения «Богус», учащихся художественной школы № 1 имени С. Гумарова, российских художников из приграничных городов Приуралья и Санкт-Петербурга. Все участники подготовили для показа свои лучшие творения по теме: «Все о водной стихии».

Подробности по телефону 8 (7112) 51-09-76

Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театры







11 қазан — Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, композитор Базарбай Сағадиұлы Жұманиязовты еске алу кеші, 18:30

Драматический театр им. А.Н. Островского





Театр находится на гастролях в г. Атырау. Театральный сезон в Уральске начинается с 10 ноября.

Подробности по телефонам 8 (7112) 50-34-07, 50-53-44

Областной Историко-краеведческий музей

1-15 октября — Выставка Туркестанского музея «Азрет Султан». Более 250 исторических экспонатов из древней истории Туркестана.

10 октября — пройдет выставка и вечер памяти, посвященные к 100-летию со дня рождения поэта, литературоведа С.Сейтова на тему «Нұрлы ғұмыр тағылымы», начало в 11.00

Подробности по телефонам 8 (7112) 51-19-52, 50-51-65

Премьеры кино и мультфильмов в октябре

«Ежик Бобби: Колючие приключения 3D» (мультфильм, 6+) События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой. «Наёмник» (боевик, 18+) Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

Любовь в городе ангелов (комедия, 16+) В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.

«Безбашенные» (боевик, 16+) На дне озера в охваченной войной Боснии, бойцы спецназа ВМС США «Морские котики», находят клад — золотые слитки стоимостью более $300 млн. Миссия команды, нарушившей присягу и рискующей жизнью — поднять золото со дна озера. Для других она была бы невыполнимой, но только не для этих безбашенных парней: у них есть 10 часов, чтобы завершить задуманное.

«ЛЕГО Ниндзяго Фильм 3D» (мультфильм, 6+) Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.

«Борг/Макинрой» (драма, 16+) Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим! Нерасказанная история двух легенд большого тенниса. «Бегущий по лезвию 2049» (фантастика, триллер, 16+) В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

«Геошторм» (фантастика, триллер, боевик, 16+)

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

«ТОР: Рагнарёк» (фантастика, боевик, приключения, 16+)

Вернувшись в Асгард, в поисках таинственного врага ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.

«Сделано в Америке» (боевик, триллер, трагикомедия, криминал, биография, история, 18+)

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.

Расписание сеансов можно узнать по телефонам

Кинотеатр «Галактика» 8 (7112) 54-09-00, 54-08-93

Кинотеатр «Kinoplexx Uralsk» 8 (7112) 31-53-15

Кинотеатр «Cinema Park» 8 (7112) 24-42-42

Нана ИКСАНОВА