Городская афиша Уральска (октябрь)
Областная филармония им. Г.Курмангалиева
3 октября — Общественное объединение «Семейный центр« Ак Отау »проведет мероприятие, посвященное «Дню пожилых людей», в Большом зале филармонии
6 октября — благотворительный концерт композитора Тургута Исмалилова — Современная фортепианная музыка, Большой зал филармонии , 18:30
3-9 октября — в рамках программы «Ориентация на будущее: духовное возрождение». Экскурсия региональных деятелей филармонии имени Курмангалиева в районы ЗКО «Пою тебе, родная земля» (3 октября — Зеленовский район, 4 октября — Чингирлау, 5 октября — Акжйык, 6 октября — Каратобе, 9 октября — Бурлин)
7 октября — Презентация следующей книги «С Правдухиным по Уралу» общественно-культурного фонда «Старый Уральск» — Большой зал филармонии, 14: 00-16: 00
25-26 октября — Меморандум областной филармонии им. М. Калдаякова на тему «Солнечный Юг» (Южно-Казахстанская область) — зал здания «Нур Отан», 18:00
Подробности по телефону 8 (7112) 51-16-57
Городской выставочный зал
Весь октябрь — художественная выставка к 200-летию И.К. Айвазовского. В экспозиции представлены работы известных художников из общественного объединения «Богус», учащихся художественной школы № 1 имени С. Гумарова, российских художников из приграничных городов Приуралья и Санкт-Петербурга. Все участники подготовили для показа свои лучшие творения по теме: «Все о водной стихии».
Подробности по телефону 8 (7112) 51-09-76
Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театры
11 қазан — Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, композитор Базарбай Сағадиұлы Жұманиязовты еске алу кеші, 18:30
Драматический театр им. А.Н. Островского
Театр находится на гастролях в г. Атырау. Театральный сезон в Уральске начинается с 10 ноября.
Подробности по телефонам 8 (7112) 50-34-07, 50-53-44
Областной Историко-краеведческий музей
1-15 октября — Выставка Туркестанского музея «Азрет Султан». Более 250 исторических экспонатов из древней истории Туркестана.
10 октября — пройдет выставка и вечер памяти, посвященные к 100-летию со дня рождения поэта, литературоведа С.Сейтова на тему «Нұрлы ғұмыр тағылымы», начало в 11.00
Подробности по телефонам 8 (7112) 51-19-52, 50-51-65
Премьеры кино и мультфильмов в октябре
«Ежик Бобби: Колючие приключения 3D» (мультфильм, 6+)
События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.
«Наёмник» (боевик, 18+)
Любовь в городе ангелов (комедия, 16+)
«Безбашенные» (боевик, 16+)
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм 3D» (мультфильм, 6+)
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
«Борг/Макинрой» (драма, 16+)
Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим! Нерасказанная история двух легенд большого тенниса.
«Бегущий по лезвию 2049» (фантастика, триллер, 16+)
В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
«Геошторм» (фантастика, триллер, боевик, 16+)
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.
«ТОР: Рагнарёк» (фантастика, боевик, приключения, 16+)
Вернувшись в Асгард, в поисках таинственного врага ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.
«Сделано в Америке» (боевик, триллер, трагикомедия, криминал, биография, история, 18+)
Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.
Расписание сеансов можно узнать по телефонам
Кинотеатр «Галактика» 8 (7112) 54-09-00, 54-08-93
Кинотеатр «Kinoplexx Uralsk» 8 (7112) 31-53-15
Кинотеатр «Cinema Park» 8 (7112) 24-42-42
Нана ИКСАНОВА