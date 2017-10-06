Пенсионер Уральска проиграл суд против полицейских

Суд отказал в удовлетворении иска Болата Бисенгалиева. Пенсионер хотел взыскать миллион тенге с полицейских «Автоурагана», ошибочно водворивших его авто на штрафстоянку.

Сегодня, 6 октября, в областном суде №2 был вынесен вердикт по делу пенсионера Болата Бисенгалиева. Судья Флора Сапарова огласила решение о не удовлетворении иска.

— Суд посчитал, — пояснила решение суда Флора Сапарова – что Вы подали иск преждевременно. Для начала, Вам следовало обжаловать в суде действия полицейских. А потом подавать иск на взыскание ущерба.

Болат Бисенгалиев не согласен с решением суда. Он намерен подать апелляцию сразу же после получения решения суда.

О ходе судебных разбирательств «УН» писали ранее. Об этом читать здесь.

Мария Мельникова