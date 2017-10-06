Погода в Уральске и Аксае: Тепло и солнечно

Синоптики АО «Казгидромет» обещали нам «бабье лето», и, действительно, после волны холода пришли надолго погожие дни с ясным небом и слабым ветром.

Сегодня, 6 октября, ожидается плюс 6—13 °C, без осадков. Направление ветра — южное, благодаря ему сегодня и в выходные дни будет хорошая погода, так что составляйте себе смело маршруты выходные дни на природе.

Суббота: плюс 10—15 °C, легкая облачность, без осадков.

Такая же погода в воскресенье: плюс 10—15 °C, ясное небо, солнечно, слабый ветер 4 — 6 м/сек.. В Аксае ветер чуть сильнее — до 8 м/сек.

В южных районах районах области — Букеординском, Сырымском, температура воздуха поднимется до 20 — 22 градусов тепла.