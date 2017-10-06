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Опубликовано: Пт, Окт 6th, 2017
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Погода в Уральске и Аксае: Тепло и солнечно

Синоптики АО «Казгидромет» обещали нам «бабье лето», и, действительно, после волны холода пришли надолго погожие дни с ясным небом и слабым ветром.

Сегодня, 6 октября,  ожидается плюс 6—13 °C, без осадков. Направление ветра — южное, благодаря ему сегодня и в выходные дни будет хорошая погода, так что составляйте себе смело маршруты выходные дни на природе.

Суббота: плюс 10—15 °C, легкая облачность, без осадков.

Такая же погода в воскресенье:  плюс 10—15 °C, ясное небо, солнечно, слабый ветер 4 — 6 м/сек..  В Аксае ветер чуть сильнее — до 8 м/сек.

В южных районах районах области — Букеординском, Сырымском, температура воздуха поднимется до 20 — 22 градусов тепла.

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Днем13.29 ℃
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Ночью10.46 ℃
Влажность59 %
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