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Опубликовано: Пт, Окт 6th, 2017
80 ЗКО / Картина дня

В Фёдоровке пропавшую 57-летнюю женщину нашли мёртвой

5 октября Татьяну Калинину обнаружили в пруду недалеко от села. Местный рыбак заметил в воде одежду и вызвал полицию. Тело женщины долгое время пролежала в воде.

Татьяна Калинина

— В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО – При осмотре на месте видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

После заявления от родственников было возбуждено уголовное дело без статьи и заведено розыскное дело, сообщил пресс-секретарь ДВД ЗКО. После заключения судмедэкспертов будет принято решение прокурора о закрытии или расследовании этих дел.

Полиция области просит помнить, что заявление о пропаже человека принимаются сразу. И призывает обращаться в полицию незамедлительно, если человек потерялся.

— У нас давно нет срока в три дня, которые выжидали в полиции, чтобы принять заявление — сообщили в полиции –  Сейчас заявить о пропаже человека можно по телефону незамедлительно.

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Мария Мельникова

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