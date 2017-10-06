В Уральске из графика выполнения дорожных работ выбивается фирма «АсарСтройСервис»

Свои претензии по качеству проводимых данной фирмой работ отдел ЖКХ города направил в компанию КПО б.в. Однако, как выяснилось, суть этих претензий в самом ЖКХ объяснить не могут из-за…. отсутствия графика работ (?)

«АсарСтройСервис» — это дорожная компания из Алматы, которая выиграла в Уральске тендеры на ремонт пяти городских дорог (все эти объекты финансируются за счёт социальных инвестиций компании КПО б.в.).

При встрече с журналистом «УН» руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев сообщил, что именно у этого подрядчика есть отставание от утверждённого графика ремонтных работ.

— По тем дорогам, которые сейчас в работе – это, в основном улицы, прилегающие к проспекту Достык (Т. Масина, Ж. Досмухамедова, Фрунзе, Даулеткерея, Г. Караша, Н. Савичева, Г.Тукая, Чапаева, Пугачёва – часть из них на субподряде делает фирма «ДСК Приоритет»), хочу сказать, что мы постараемся сдать их до холодов, – отмечает Кайрат Мухамбеткалиев. – У подрядчика по этим дорогам – ТОО «АсарСтройСервис» было отставание от графика работ, медленно эта фирма работает и при ремонте дорог по улицам Курмангазы, Лиственная, Ромаева, Вольная. Все претензии мы направили заказчику работ – компании КПО б.в., они применили штрафные санкции к подрядчику, и сдвиги пошли.

В ответ на просьбу журналиста «УН» предоставить графики срыва ремонтных работ компанией «АсарСтройСервис» Кайрат Мухамбеткалиев предложил написать официальный запрос, на который отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог подготовит детальный расчёт – насколько дорожники отстают от графика работ по каждой из вышеуказанных дорог».

Запрос был отправлен. И… пришёл ответ за подписью и.о. руководителя аппарата акима города (исполнитель от ЖКХ в письме не указан). В этом ответе значится, что «работы по проектам «Капитальный ремонт проспекта Достык от ул. Маметовой до ул. Пугачёва», «Капитальный ремонт ул. Курмангазы», «Реконструкция ул. Лиственная, Рамаева, Вольная, Московская до ул. С. Датова» производятся за счёт недропользователя – компании КПО б.в.». В связи с отсутствием графика производства работ, предоставить запрашиваемую информацию не предоставляется возможным».

Где логика, Зин? Претензии есть, а графика нет? И вообще, кто в городе хозяин? Или, у нас всё, как в той побаске: кто платит деньги, тот и заказывает как строить дорогу?!

Людмила КАЛАШНИКОВА