В ЗКО быстрее всего дорожает топливо

За 2017 год уровень цен на бензин поднялся на 8,7%. Наибольшее подорожание топлива отмечено в ЗКО – на 10,6%. Средняя цена на AИ-92 составляет 157 тенге, а дизельное топливо от 170 до 200 тенге.

На городских АЗС сообщают, что дефицита как такового нет, есть временные перебои, а цены формируются каждый раз продавцом, при ввозе топлива в страну. Немаловажную роль при этом играют изменения курса иностранной валюты.

В городском управлении энергетики эту информацию подтвердили, отметив, что цены всегда формировал рынок, а не регион. По поводу удорожания бензина в в Казахстане, и почему ЗКО оказалась первой в списке цен, никаких комментариев не последовало.

По предварительным прогнозам, резкого падения цен на топливо, до конца года, не ожидается.

Нана ИКСАНОВА