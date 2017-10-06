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Опубликовано: Пт, Окт 6th, 2017
540 ЗКО / Картина дня

В ЗКО из-за нефтепровода сносят сельское кафе

Суд удовлетворил иск национальной компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» и принял решение снести единственный источник дохода сельских предпринимателей.  Примечательно, что 18 лет «КазТрансОйл»  не переживал по поводу безопасности нахождения кафе рядом с нефтепроводом.

Наша маленькая, безобидная кафешка , как заноза для нефтянников, — говорит Куаныш Омаров

 

В редакцию газеты «Уральская неделя» обратился Куаныш Омаров. Он сообщил, что вместе со своими родителями содержит кафе « Акдастархан»  в селе Чапаево, где обедают и ужинают дальнобойщики и проезжающие мимо таксисты.

— Мы с семьёй открыли кафе в 1999 году, — рассказывает Куаныш Омаров. – Мы потратили кучу денег на строительство, на ремонт и содержание кафе. У нас работают 7 семей из посёлка, мы обеспечиваем их пусть не большим, но постоянным заработком.

По словам предпринимателя, на  расстоянии 100 метров от кафе проходит нефтепровод национальной компании по транспортировке нефти «КазТрансОйл».

— Когда мы начали строительство кафе, нефтепровод уже там был, — вспоминает мужчина. – Но мы получили землю в аренду от акимата Акжайыкского района законно, ведь по законодательству, действующему на тот момент, допустимое расстояние от нефтепровода и до любого объекта коммерции было 50 метров. Но в 2012 году закон изменился и теперь допустимое расстояние – 150 метров.

Со слов Куаныша Омарова, в  2015 году, Западно-Казахстанский филиал «КазТрансОйл» обратился в экономический суд Уральска с иском в адрес предпринимателей Омаровых, акимата Акжаикского района, и отделу земельных отношений Акжайыкского района. В своем исковом заявлении компания потребовала признать незаконным акт об аренде на 49 лет земли под кафе, выданный акиматом Акжаикского района, признать акт о приемке в эксплуатацию кафе, как строительного объекта, недействительным и снести кафе. Кроме всего прочего, аналогичный иск компания подала и на АЗС «Казмунайгаз», которое стоит рядом с кафе «Акдастархан».

По словам Куаныша Омарова, во время суда, ни один из ответчиков с иском не был согласен.

— Представители акимата Акжаикского района пояснили суду, что закон «О магистральном трубопроводе» был принят только в 2012 году, — рассказывает он. – Мы твердили о том же. Представители отдела земельных отношений говорили, что этот закон не распространяется на общепит, а касается только на проектирование новых трубопроводов. Но всё было тщетно.

Суд удовлетворил иск «КазТрансОйл», и кафе семьи Омаровых на днях снесут, также как и АЗС компании «Казмунайгаз»

— «Казмунайгаз» не стали препятствовать сносу из заправки, потому что это достаточно богатая сеть заправок и они не понесут особого убытка, — рассказывает Куаныш Омаров. —  А вот мы понесем. Мы два года назад сделали ремонт и что теперь, всё разрушить? Кафе оценивается в 20 миллионов тенге и теперь, мы просто лишаемся своих денег из-за несовершенства закона. Многие чапаевцы теряют работу.  Почему когда пересекаются интересы крупного, сырьевого бизнеса и простых сельских предпринимателей, то суд всегда на стороне « акул бизнеса»? Мы не знаем, что нам делать. Ущерб нам никто не восстановит.

Журналисты газеты «Уральская неделя» обратились в юридический отдел уральского филиала «КазТрансОйл» за комментарием, но они отказались с нами разговаривать.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

 

 

 

2 комментария
  1. Народ says:
    6 октября 2017 в 11:33

    Не понял.есть закон.есть охранная зона.в чем проблема?
    И потом я не вижу в этом здании 20 000 000. Обычное строение.
    Сразу намек что вам должны компенсировать такую сумму что ли?
    Земля у вас арендная не частная.так что УН вам не поможет

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  2. Дмитрий says:
    6 октября 2017 в 11:45

    Пишите в тенгриньюс, нур.кз… во все новостные порталы. Возможно хоть общественный резонанс что-то сможет сделать с этой круговой порукой.

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