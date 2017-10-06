В ЗКО активисты выявили 6 фактов нарушения ПДД госслужащими

Благодаря действиям активистов группы «Жан Ботанов — антикоррупционный блог» с июля по сентябрь 2017 года шесть госслужащих области привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

17.08 на улице Сарайшик сотрудник акимата на служебной машине марки Toyota Camry гос.номер 007 WK 07 неоднократно нарушил ПДД – необоснованное агрессивное вождение без включения указателей поворота, с созданием аварийной ситуации. (Штраф – 5 МРП)

28.08 на улице Тайманова сотрудник полиции на служебной машине марки УАЗ борт.номер 348 гос.номер L651 КР нарушил ПДД – эксплуатация транспортного средства с нарушением требований закона о дорожном движении: отсутствие предусмотренных заводом-изготовителем грязе-защитный брызговиков. (Штраф — 5 МРП)

17.08. в районе поликлиники №2 сотрудники полиции на служебной машине Skoda борт.номер 249 гос.номер 048 КР 07 нарушил ПДД – эксплуатация автомашины с установленными шинами разной конфигураций на одной оси. Также нарушили этические нормы работников правоохранительных органов. (Штраф — 5 МРП)

26.07 по улице Шолохова сотрудник акимата на служебной машине марки Toyota Camry гос.номер 122 WK 07 за одну минуту дважды нарушил ПДД — нарушение правил маневрирования. (административный штраф)

14.06 на пересечении улиц Алматинская и Чувашинская сотрудник полиции на автомашине марки Audi гос.номер 725 ERA 07 грубо нарушил ПДД – остановка и стоянка на перекрёстке. (Штраф — 15 МРП)

Аксай 06.06 работники правоохранительных органов на авто марки Skoda гос.номер 181 КР 07 нарушил ПДД – остановка в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена». (Штраф — 5 МРП)

Общественное объединение «Оса» действует по всему Казахстану. В каждом регионе Казахстана действуют активисты движения. С их помощью удаётся фиксировать и привлекать к ответственности правонарушителей среди госслужащих.

Мария МЕЛЬНИКОВА