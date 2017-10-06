В ЗКО выросло количество ДТП на пешеходных переходах (ИНФОГРАФИКА)

Количество аварий на пешеходных переходах с начала года выросло на 34%, по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили «УН» в пресс-службе ДВД ЗКО, за 8 месяцев 2016 года произошло 26 аварий на пешеходных переходах. В этом году количество ДТП на «зебре» значительно выросло – до 35.

При этом нередко под колёса автомобилей попадают дети. Почему статистика идёт в рост, и какие меры предпринимают полисмены по их снижению, рассказал начальник местной полицейской службы Манарбек Габдуллин.

— К сожалению, ситуация с ДТП на пешеходных переходах не улучшается. С чем это связано, однозначно сказать невозможно, — говорит Манарбек Габдуллин. – Мы ведём работу в этом направлении. Сейчас мы устанавливаем специальные знаки «Пешеходный переход» — они динамичные и световые. Также устанавливаем арки с дополнительным освещением мест нерегулируемых пешеходных переходов, искусственные неровности (лежачие полицейские – прим. «УН»).

Напряжённая обстановка на дорогах складывается также, по словам Габдуллина, из-за ремонтных работ. Перекрыты улицы, из-за этого образуются «пробки» на дорогах, а отсюда — нервная обстановка.

— Большую роль в дорожном движении играют культура и уважение, — говорит начальник местной полиции Манарбек Габдуллин. – Водитель должен помнить, что его машина – это опасность для пешехода. А пешеход не должен забывать о том, что он — такой же участник дорожного движения.

Полицейские призывают уважать всех участников дорожного движения и соблюдать ПДД.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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