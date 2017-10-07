Президент Кыргызстана Атамбаев позволил себе жесткие высказывания в адрес руководства Казахстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал 7 октября на вручении государственных наград о навязываемых руководителях Кыргызстану казахской властью. — Kaktus



«Я все равно проведу честные выборы. Каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет. Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева. Я до сих пор слышу от официальных лиц Казахстана, что Бакиевы правильно делали, расстреливая людей», — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Да, в Казахстане ВВП больше, чем в Кыргызстане, в 20 раз, почему тогда пенсии в РК выше всего в 1,5 раза, а тарифы выше в 5 раз? Почему? Потому что разворовывают богатства в Казахстане. И Атамбаев подает им плохой пример. Потому что народ хочет справедливой власти… Правильно Назарбаев на встрече с Бабановым говорил о молодом президенте. Но кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?» — добавил президент.

«Я поддерживаю слова Назарбаева о том, чтобы молодой президент к нам пришел. Но у нас самый старший кандидат на 20 лет моложе Назарбаева. А я — на 16 лет. И кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану? Казахи наши братья, мы знаем историю. Казахи — это мы, которые 500 лет назад поставили султаном чингизида, и, кажется, до сих пор ими правят чингизиды, а не казахи», — сообщил Алмазбек Атамбаев.

«Не надо нас учить, мы нашли свой путь», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Президентские выборов в Кыргызстане состоятся 15 октября. Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно Конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

На кресло главы государства претендуют 12 кандидатов: экс-вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков, правозащитница Токтайым Уметалиева, экс-премьер-министр Темир Сариев, экс-депутат Улукбек Кочкоров, политдиректор Спецмиссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков, экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бизнесмен Арстанбек Абдылдаев, экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров, экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, экс-вице-премьер Адахан Мадумаров, президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества Арстанбек Малиев и экс-глава МЧС Бакыт Торобаев.

Президент КР избирается на шестилетний срок. Один человек может быть избран на этот пост не более одного раза.