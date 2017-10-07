Зачем так делать тротуары?

Николай Валиев:

На улице Карбышева строят новые тротуары. Посмотрите, как они их делают.

Бордюры не зарывают в землю, а лишь крепят их к земле цементным раствором. Это значит, что через пару лет эти бордюры попадают и асфальтовое покрытие раскрошится.

Непонятно, зачем поднимать асфальт на 20-30 см выше уровня земли. Для того, чтобы потом переделывать? Людям неудобно взбираться на такую высоту, особенно старикам и людям с ограниченным возможностями. Когда наши проектировщики и строители начнут уже думать?