Погода +17oC
$343.66=
402.22=
5.95=
Опубликовано: Сб, Окт 7th, 2017
27 Народные новости

Зачем так делать тротуары?

 

 

Николай Валиев:

На улице Карбышева строят новые тротуары. Посмотрите, как они их делают.

Бордюры не зарывают в землю, а лишь крепят их к земле цементным раствором.  Это значит, что через пару лет эти бордюры попадают и асфальтовое покрытие раскрошится.

Непонятно, зачем поднимать асфальт на 20-30 см выше уровня земли. Для того, чтобы потом переделывать? Людям неудобно взбираться на такую высоту, особенно старикам и людям с ограниченным возможностями. Когда наши проектировщики и строители начнут уже думать?

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-07
Утром17 ℃
Днем17 ℃
Вечером14.52 ℃
Ночью11.46 ℃
Влажность49 %
ДавлениеhPa 1030.62
Скорость ветра8.44 м/с
2017-10-08
Утром8.84 ℃
Днем12.92 ℃
Вечером10.58 ℃
Ночью5.52 ℃
Влажность49 %
ДавлениеhPa 1031.34
Скорость ветра5.27 м/с