Бейбит Апсенбетов — Шлагбаумная экономика

Что я думаю про дефицит нефтепродуктов ? Все очень просто. В середине 90-х была так называемая биржа нефтепродуктов. В наше время ( в середине 90 -х) было много игроков , они собирались на пятачке на первой Алмате и цену устанавливал рынок. Про дефицит никто не говорил, если не хватало бензина , то он подымался в цене и наступало равновесие. Не было дефицита !

Потом началось наступление на независимых игроков. С помощью административного ресурса начали зажимать биржу, постепенно исчезли независимые игроки. Сейчас нет никакой биржи, все монополизировано!

Проблема не в том , что нефтепереработки не хватает, проблема, что за 25 лет мы убили рынок. Сейчас экономика Казахстана — это не рынок, это территория где существуют жесткие правила шгабаумной экономики. Президент имеет своих бизнесменов, которые работают вне конкуренции, по его примеру каждый министр выращивает своих предпринимателей, далее каждый аким также имеет свой отряд предпринимателей , и так до самого района или аула.

Казахстан превратился в самую отсталую, феодальную территорию где не работает закон, а работают отношения с местными или республиканскими чиновниками, но которые тоже ничего не могут гарантировать. Проблема в том, что мы декларируем одно, на деле все по другому. Лучше быть честным , сказать, что все решает АП. А так получается, существует множество агентов, но решение принимается непонятно как!

Надо признать, что модель которая сейчас превалирует, а именно, когда каждый чиновник имеет своего предпринимателя, терпит провал! Это порочная модель! Предприниматель, который работает на чиновника не имеет никакой ответственности, он будет воровать, и перекладывать ответственность на своего босса. А этих чиновников будут сажать.

Одумайтесь, чиновники!