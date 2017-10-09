Погода +12oC
$343.66=
402.22=
5.95=
Опубликовано: Пн, Окт 9th, 2017
115 Главная тема / ЗКО / Картина дня

75 миллионов тенге из государственного бюджета присвоили чиновники ЗКО

И это только в 2017 году. Девять уголовных дел в отношении чиновников различных мастей и рангов окончены антикоррупционной службой по ЗКО с начала года.

иллюстративное фото

Об этом стало известно из ответа на редакционный запрос.

— Уголовные дела велись по признакам статьи 189 УК РК « Хищение или растрата вверенного чужого имущества.в, — сообщил временный  и.о замруководителя департамента антикоррупционной службы Бейбит Есин.

Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 75 миллионов тенге.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-09
Утром12 ℃
Днем17.96 ℃
Вечером11.92 ℃
Ночью8.24 ℃
Влажность47 %
ДавлениеhPa 1031.34
Скорость ветра5.66 м/с
2017-10-10
Утром5.35 ℃
Днем12.86 ℃
Вечером9.1 ℃
Ночью2.97 ℃
Влажность49 %
ДавлениеhPa 1027.96
Скорость ветра4.84 м/с