75 миллионов тенге из государственного бюджета присвоили чиновники ЗКО

И это только в 2017 году. Девять уголовных дел в отношении чиновников различных мастей и рангов окончены антикоррупционной службой по ЗКО с начала года.

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Об этом стало известно из ответа на редакционный запрос.

— Уголовные дела велись по признакам статьи 189 УК РК « Хищение или растрата вверенного чужого имущества.в, — сообщил временный и.о замруководителя департамента антикоррупционной службы Бейбит Есин.

Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 75 миллионов тенге.