75 миллионов тенге из государственного бюджета присвоили чиновники ЗКО
И это только в 2017 году. Девять уголовных дел в отношении чиновников различных мастей и рангов окончены антикоррупционной службой по ЗКО с начала года.
Об этом стало известно из ответа на редакционный запрос.
— Уголовные дела велись по признакам статьи 189 УК РК « Хищение или растрата вверенного чужого имущества.в, — сообщил временный и.о замруководителя департамента антикоррупционной службы Бейбит Есин.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 75 миллионов тенге.