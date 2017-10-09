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Опубликовано: Пн, Окт 9th, 2017
245 ЗКО / Картина дня

Антикоррупционная служба по ЗКО прекратила ряд дел в отношении чиновников области и руководства ФК «Акжайык»

Сразу три уголовных дела, возбужденных в этом году на чиновников различных ведомств по ЗКО были прекращены. Также следователи ведомства не усмотрели состава преступления в том, что директор ФК «Акжайык» начислял себе зарплату вдвое больше положенного. Меж тем продолжается расследование в отношении госслужащих облздрава ЗКО.

— Уголовное деле, возбужденное в отношении чиновников акимата Бурлинского района, было прекращено в порядке статьи 65 УК РК « Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием» и в порядке статьи 35, части 1, пункта 12 УПК РК «Обстоятельства, исключающие производство по делу в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса Республики Казахстан.», — пишет в ответе на редакционный запрос временный и.о замруководителя департамента антикоррупционной службы Бейбит Есин. — Кроме того, прекращено уголовное дело в отношении чиновников отдела образования акимата Уральска по статье 35, части 1, пункта 2 УПК РК «За отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения» и в порядке той же статьи прекращено уголовное дело в отношении должностных лиц управления культуры, архивов и документации по ЗКО.
Кроме всего прочего было прекращено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении прежнего руководства местного футбольного клуба «Акжайык». Уголовное дело было прекращено за отсутствием в их деянии состава преступления.

— Уголовное дело в отношении должностных лиц областного управления здравоохранения продолжается, — пишет Бейбит Есин. — Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 361, части 2  УК РК » Злоупотребление должностными полномочиями». По уголовному делу подозреваемый не избран. Мера пресечения не установлена.

Напомним, что в течении года антикоррупционная служба возбуждала уголовные дела в отношении сотрудников вышеуказанных ведомств, при этом не выдвигая никому конкретных обвинений. Об этом можно прочитать здесь:

  1. Антикоррупционное ведомство возбудило уголовное дело в отношении чиновников управления культуры, архивов и документации по ЗКО
  2. Антикоррупционная служба по ЗКО возбудила уголовное дело в отношении чиновников облздрава
  3. Руководитель городского отдела образования Уральска обнаружила в кабинете слежку за собой
  4. На чиновников акимата Бурлинского района ЗКО заведено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями
  5. Гендиректор ФК «Акжайык» начислял себе зарплату вдвое больше положенного

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