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Опубликовано: Пн, Окт 9th, 2017
5 Народные новости

Даже днём большие пробки

Гульмира:

— Возмущена этими пробками! Мы ехали не в час пик, а пробка под мостом по Евразии в несколько километров! Когда решится эта ситуация?

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