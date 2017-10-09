Даже днём большие пробки
Гульмира:
— Возмущена этими пробками! Мы ехали не в час пик, а пробка под мостом по Евразии в несколько километров! Когда решится эта ситуация?
Гульмира:
— Возмущена этими пробками! Мы ехали не в час пик, а пробка под мостом по Евразии в несколько километров! Когда решится эта ситуация?
|Утром
|16 ℃
|Днем
|16 ℃
|Вечером
|10.96 ℃
|Ночью
|7.94 ℃
|Влажность
|29 %
|Давление
|hPa 1030.57
|Скорость ветра
|6.1 м/с
|Утром
|5.62 ℃
|Днем
|13.96 ℃
|Вечером
|9.76 ℃
|Ночью
|3.54 ℃
|Влажность
|39 %
|Давление
|hPa 1027.91
|Скорость ветра
|4.94 м/с