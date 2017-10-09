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Опубликовано: Пн, Окт 9th, 2017
109 ЗКО / Картина дня

Пенсионерка из Уральска в знак протеста хочет перечислять свою пенсию в благотворительный фонд

82-летняя Эльмира АЙТКУЛОВА со своим 45-летним трудовым стажем врача-эпидемиолога получает минимальную пенсию. Госорганы, куда обращалась пенсионерка, разводят руками — советский трудовой стаж, отработанный за рубежом, не идет в зачёт.

— Время было такое, — сокрушается Эльмира Салимовна, — врач-эпидемиолог везде был нужен, но так и страна была одна. Никогда не думала даже, что может так случиться! На старости лет осталась без нормальной пенсии.  Сейчас так называемая, «назарбаевская» пенсия у меня — 14 466 тенге. За что меня так ненавидит страна? Не хочу даже касаться этих денег. Это настоящее унижение, как будто я и не работала вовсе. Жизнь моя обесценилась вместе с советским рублём! Лучше отдам их детям на лечение. Может, хоть кому-то они помогут.

 

Подробности читайте в свежем номере «Уральской недели».

Нана ИКСАНОВА

 

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