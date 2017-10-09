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Опубликовано: Пн, Окт 9th, 2017
65 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае: «Бабье лето» продолжается

Устойчивое «бабье лето» приходит в регион с юго-западными и западными ветрами, которые принесут теплый средиземноморский воздух. Волна теплого воздуха охватит почти всю территорию области в ближайшие три дня, сообща синоптики АО «Казгидромет».

Днем столбики термометров преодолеют отметку +18°С.

В Уральске сегодня и во вторник дневная температура будет держаться + 15, + 18, в среду небольшая облачность, температура воздуха снизится до + 14. Ночью — + 8  — +12.

В Аксае эти дни солнца будет меньше — облачность, но будет достаточно тепло — плюс 15 — 18 градусов по Цельсию. Ветер — южный, юго-восточный. Скорость — 3 — 5 м. в сек.

Согласно долгосрочному прогнозу очередные две волны похолодания с существенным понижением температуры воздуха ожидается в середине и конце месяца.

Синоптики ожидают в октябре месячное количество осадков предполагается  больше нормы на территории Западно-Казахстанской области.

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