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Опубликовано: Пн, Окт 9th, 2017
2 ЗКО / Картина дня

Ранили ножом и увезли: в Сеть попало видео поножовщины на дороге в Аксае

В социальные сети попало видео поножовщины на проезжей части. Предположительно, действие происходило в городе Аксай Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Всего на видео заметно около десяти участников и свидетелей произошедшего. Вероятнее всего, на видео попал конец драки. Видно,  как мужчину, лежащего на проезжей части улицы, бьет ногой в голову его оппонент. В его же руках заметен нож. Знакомые или свидетели драки пытаются успокоить разбушевавшегося мужчину, но ему все таки удается нанести по крайней мере три удара.
Возможно, мужчины что-то не поделили на дороге, так как действие происходить около двух припаркованных автомобилей. В конце ролика раненого поднимают и пытаются загрузить в автомобиль черного цвета.
https://youtu.be/mtpGsyv5Qto

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