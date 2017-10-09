Сергей Дуванов — Власть не способна изменить ситуацию к лучшему

Абсолютно не важно, что ответят чиновники на вопрос, почему нет бензина, а если есть, то по непомерной цене. По большому счету никому не нужны эти жалкие оправдания, больше похожие на мычание нашкодивших школьников.

Здесь важен сам факт, что каждый год страна оказывается в объятиях жесткого дефицита бензина и НИКТО, даже сам президент РК не в состоянии это изменить.

По сути, власти расписались в своем бессилии что-то сделать, чтобы преодолеть эту бензиновую зависимость от импорта бензина и ремонта своих НПЗ. Это уже стало нормой казахстанской жизни. Как и ежегодное замерзание граждан в своих квартирах в ожидании подключения тепла. Впрочем, как и многое другое, что власти безуспешно пытаются решить в последние годы. Взять хотя бы катастрофическое состояние воздуха Алматы или вечные автомобильные заторы на трассе возле рынка «Алтын орда». И таких примеров по Казахстану можно набрать сотни. Все они убедительно доказывают, что люди во власти не способны что-то делать для изменения ситуации к лучшему.

Похоже, это наш крест, который мы должны нести пожизненно. По крайней мере, до тех пор, пока эти люди будут оставаться во власти.

Кто еще не понял, что это проблемы сугубо политического плана, продолжайте скулить и безадресно возмущаться, а на выборах исправно голосовать за тех, кто вам эти проблемы создает.

Каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет.