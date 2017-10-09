В ЗКО стало известно состояние здоровья мужчины, раненного в поножовщине в Аксае

Пострадавшим является 30-летний Кайсар Акжумашев, — сообщает корреспондент «Уральской недели», со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.



По словам пресс-секретаря ведомства, состояния мужчины на данный момент стабильное, он находится в сознании.

— Кайсар Акжумашев приехал в Центральную районную больницу Бурлинского района вчера, — сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения по ЗКО, Саламат Ералин. – У него ножевые ранения обеих ягодиц и голени слева. Он помещен в хирургическое отделение. Состояние стабильное.

По словам Саламата Ералина, ни родственники парня, ни представители полиции не приходили к Кайсару Акжумашеву, к тому же главврач хирургического отделения Бурлинской ЦРБ Павел Зверев не разрешает никому заходить в палату к пострадавшему мужчине.

Пресс-секретарь Ералин не в курсе, каким образом был доставлен парень в больницу, привезли ли его те самые парни, которые изранили его, или же его доставили на скорой помощи.

— На сегодняшний день Кайсару Акжумашеву не делали никаких операций, проводится консервативное лечение, — говорит он. – Другие участники драки в больницу с жалобами не поступали.

Напомним, что в сети появилось видео массовой драки, с поножовщиной, которая произошла в Аксае. Об этом вы можете прочитать по следующим ссылкам: