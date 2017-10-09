Судоисполнители заставили 52 тысячи казахстанцев оплатить штрафы дважды

Жалобы граждан на то, что судоисполнители приходят по тем штрафам, которые давно были оплачены, обоснованны, — сообщил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Багдат МУСИН на своей странице в фейсбуке.

«По этой причине мы начали тотальную проверку статистической информации судоисполнителей на реалистичность их материалов. В итоге оказалось, что 52 тыс. материалов передано для исполнительного производства от административной полиции в адрес судоисполнителей по тем штрафам, которые были уже оплачены. За последний месяц заставили задействованные структуры откорректировать почти 90% таких дел и привести их в соответствие. 10% ещё в работе», — пояснил руководитель Комитета по правовой статистике.