Свидетель поножовщины в Аксае ЗКО: «Оставили лужу крови и уехали»

«УН» удалось отыскать свидетеля драки с применением холодного оружия в Аксае. По его словам, некоторые участники коллективной поножовщины остались на месте происшествия.

Серик ( имя мужчины изменено по его просьбе) сообщил, что вчера, 8 октября приблизительно в 17-50 он проезжал мимо 8 и 9 дома по улице Железнодоржная ,что в 4 микрорайоне города Аксая и стал свидетелем коллективной драки.

— Всё разворачивалось очень быстро, — вспоминает Серик. – Когда я подъехал, мужчины уже дрались. Приблизительно 3-4 минуты шла сама драка. Дрались человек 5-6, все они были азиатской внешности, они агрессивно кричали что-то, половину на казахском, половину на русском языке. Сначала они просто били ногами парня, который лежал на асфальте, а потом один из них вытащил нож и начал бить им одного из парней. Кругом было куча людей, но все боялись придти на помощь, так как у дерущихся был нож и они были однозначно пьяные. Потом парни взяли раненого под руки и буквально запихнули в машину, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Номеров машины я не запомнил.

По словам Серика, не все участники драки уехали на той машине, трое парней зашли в букмекерскую контору, откуда, судя по всему, они и вышли.

— На месте драки весь асфальт был в крови, — вспоминает Серик. – Полиция приехала тогда, когда машина с раненым мужчиной уехала. Сначала приехал патрульный автомобиль с двумя полицейскими, после чего на частной машине еще двое полицейских. Они никого не опрашивали толком, но задержали одного пьяного мужчину. Не знаю, был ли он в толпе дерущихся, или просто прохожий.

Напомним, что в сеть попало видео с поножовщиной, которая произошла вчера, в Аксае. Видео можно посмотреть здесь: Ранили ножом и увезли: в Сеть попало видео поножовщины на дороге в Аксае