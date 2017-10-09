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Опубликовано: Пн, Окт 9th, 2017
267 ЗКО / Картина дня

Три человека погибли в аварии в ЗКО

Машина вылетела с трассы и перевернулась. Три пассажира доставлены в больницы области.

иллюстративное фото

ДТП произошло 8 октября на трассе «Самара-Шымкент». Водитель автомобиля «Toyota Prado» не справился с управлением, и машина перевернулась.

— 26-летний водитель автомобиля и двое пассажиров 25-ти и 27-ми лет скончались на месте, — сообщила пресс-служба ЗКО. – В машине также находились женщина и ребёнок. Оба в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу посёлка Хобда. Ещё один пассажир, мужчина 1993 года рождения, был доставлен в Сырымскую больницу.

— 3-летнего ребёнка и женщину 45-ти лет доставили в больницу Хобды, — сообщил пресс-секретарь Управления здравоохранения ЗКО Саламат Ерамин. — Состояние их средней степени тяжести. У ребёнка ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки. У женщины — травма грудной клетки и черепно-мозговая травма.

У 24-летнего мужчины, доставленного в больницу Сырыма, диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы, травматический шок. В больницу он был доставлен без сознания, сейчас его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

 

Мария МЕЛЬНИКОВА

 

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