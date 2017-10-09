В ЗКО Нацбюро инициировало проверку по факту ремонта дороги по дамбе реки Чаган

Антимонопольное ведомство интересует, насколько эффективно были использованы бюджетные средства при проведении ремонта улицы Жангир хана – от ул. Пугачёва до ул. Азербайджанская.

Как сообщил нам заместитель руководителя Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Жомарт Абдрахманов, поводом для начала проверки послужила статья «УН» о жалобе уральского таксиста Андрея Стариченкова в МВД РК по поводу некачественного ремонта дороги через дамбу реки Урал.

— В статье указано, что данные несоответствия возникли в результате «отмыва, отката и воровства» бюджетных средств со стороны должностных лиц акимата, выраженных в недобросовестном отношении к приёму выполненных работ по данному объекту, а также в результате необоснованной экономии по определённым позициям строительства дороги, — написал Жомарт Абдрахманов. – Принимая во внимание, что в сведениях, указанных в этой статье, отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, считаем необходимым проведение проверки.

Согласно информации Департамента Нацбюро, данную проверку эффективного использования бюджетных средств, затраченных на ремонт дороги по улице Жангир хана (от ул. Пугачёва до ул. Азербайджанская), они инициировали на прошлой неделе (КУИ №172700130000424 от 06.10.2017 г.), и направили материалы дела в Департамент внутреннего государственного аудита по ЗКО, а также в аппарат акима области.

Андрей Стариченков направил жалобу на блог министра МВД РК Касымова с просьбой разобраться, почему дорога сделана с нарушениями, и дорожные знаки на ней или вовсе не заменены, или же установлены не по стандартам.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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