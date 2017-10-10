 ДВД ЗКО о кровавой драке в Аксае: Это был не нож…

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 293 УК РК «Хулиганство», — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

В ДВД ЗКО подтвердили, что инцидент произошел в Аксае, возле кафе «Прага».

— По данному факту был задержан гражданин Кажимов, 1989 года рождения, — сообщает пресс-секретарь ведомства. — Именно он нанес осколком стекла телесные повреждения в отношении Айжумашева.

Со слов пресс-секретарей ДВД ЗКО, изрезанного Айжумашева доставили в ЦРБ Бурлинского района сами обидчики.

— Задержанный Кажимов и разнимающие драку лица являются друзьями потерпевшего, — говорит пресс-служба. — Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства по ст.293 УК РК.

Следствие ведет ОВД Бурлинского района ДВД ЗКО.

Напомним, что в Аксае произошла кровавая драка, в результате которой с многочисленными колотыми ранами ягодиц в больницу попал 30-летний мужчина. Об этом вы можете прочитать здесь:

3.В ЗКО стало известно состояние здоровья мужчины, раненого в поножовщине в Аксае