ДВД ЗКО о кровавой драке в Аксае: Это был не нож…
Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 293 УК РК «Хулиганство», — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.
В ДВД ЗКО подтвердили, что инцидент произошел в Аксае, возле кафе «Прага».
— По данному факту был задержан гражданин Кажимов, 1989 года рождения, — сообщает пресс-секретарь ведомства. — Именно он нанес осколком стекла телесные повреждения в отношении Айжумашева.
Со слов пресс-секретарей ДВД ЗКО, изрезанного Айжумашева доставили в ЦРБ Бурлинского района сами обидчики.
— Задержанный Кажимов и разнимающие драку лица являются друзьями потерпевшего, — говорит пресс-служба. — Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства по ст.293 УК РК.
Следствие ведет ОВД Бурлинского района ДВД ЗКО.
Напомним, что в Аксае произошла кровавая драка, в результате которой с многочисленными колотыми ранами ягодиц в больницу попал 30-летний мужчина. Об этом вы можете прочитать здесь:
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Это был не нож ! А лежащий на асфальте это манекен! И вообще ребята игрались.
Ну вам же сказали это оказывается друзья. Вот она какая настоящая дружба.