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Опубликовано: Вт, Окт 10th, 2017
26 Картина дня / Страна

Из-за ситуации с бензином министру энергетики объявлен выговор, его зам уволен

Министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву будет объявлен выговор в связи с возникшим дефицитом ГСМ, его заместитель Асет Магауов снят с должности, заявил премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр Б. Сагинтаев.

«Я принимаю решение: первое – в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву», — сказал премьер на заседании правительства во вторник.
«Относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства», — добавил Б.Сагинтаев.
Кроме того, глава правительства поручил принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления нацкомпании «КазМунайГаз» (КМГ) Сауату Мынбаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также по прекращению полномочий заместителя председателя правления КМГ Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН 

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