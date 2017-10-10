Из-за ситуации с бензином министру энергетики объявлен выговор, его зам уволен

Министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву будет объявлен выговор в связи с возникшим дефицитом ГСМ, его заместитель Асет Магауов снят с должности, заявил премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев.

«Я принимаю решение: первое – в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву», — сказал премьер на заседании правительства во вторник.

«Относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства», — добавил Б.Сагинтаев.

Кроме того, глава правительства поручил принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления нацкомпании «КазМунайГаз» (КМГ) Сауату Мынбаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также по прекращению полномочий заместителя председателя правления КМГ Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН