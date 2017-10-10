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Опубликовано: Вт, Окт 10th, 2017
289 Народные новости

Очередное ДТП в Уральске

На пересечении улиц Ихсанова и Кердери столкнулись автомобили БМВ и Ауди-80.

По предварительным данным, «Скорая» помощь доставила в больницу женщину с травмой головы.

 

 

 

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