Очередное ДТП в Уральске
На пересечении улиц Ихсанова и Кердери столкнулись автомобили БМВ и Ауди-80.
По предварительным данным, «Скорая» помощь доставила в больницу женщину с травмой головы.
По предварительным данным, «Скорая» помощь доставила в больницу женщину с травмой головы.
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