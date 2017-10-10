Прокуратура Мюнхена готовится обвинить Airbus во взяточничестве — Der Spiegel

Мюнхен. 6 октября. ИНТЕРФАКС — Мюнхенская прокуратура располагает информацией о более 100 взятках в общей сложности на миллионы евро, переданных европейской авиастроительной компанией Airbus официальным лицам, пишет в пятницу Der Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

При этом речь идет об использовании системы «черных касс», сообщает Deutsche Welle.

С помощью коррупционных схем Airbus якобы удалось в 2016 году продать самолеты в ряд стран, в том числе Казахстан, Китай и Индонезию.

В материале Der Spiegel приводится фраза, произнесенная в июне главой Airbus Томасом Эндерсом на закрытом заседании с топ-менеджерами концерна: «Мы находимся в чрезвычайно серьезном положении».

По информации издания, в центре обвинений в коррупции находится парижский офис Airbus, который участвовал в создании сети подставных фирм вокруг компании Vector Aerospace.

В мюнхенской прокуратуре уверены, что фирмы создавались с целью передачи взяток ответственным лицам в Австрии, участвовавшим в сделке по приобретению истребителей Eurofighter. Кроме того, через эти фирмы могли передаваться деньги и в связи со сделками по пассажирским и транспортным самолетам.

Журналисты отмечают, что глава Airbus был информирован о создании Vector Aerospace. И в 2016 году руководство концерна само сообщило о совершенных противоправных действиях британскому антикоррупционному ведомству — Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO). Власти Франции и ФРГ также проводили проверки Airbus в связи с подозрениями в коррупции.

Если подозрения подтвердятся и будут предъявлены, концерну грозят миллиардные штрафы.

Акции Airbus подешевели на 0,7% на торгах в Париже в пятницу.

swissinfo.ch