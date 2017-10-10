Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев не принял объяснения Министерства энергетики о ситуации на рынке ГСМ в стране.

«Постоянные отговорки. Я не могу с этим согласиться. Я это считаю уклонением от своих прямых должностных обязанностей. За это надо нести ответственность. Поэтому я принимаю следующее решение. В связи с тем что дисциплинарные меры воздействия в отношения членов Правительства принимает Президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву», – объявил Бакытжан Сагинтаев.

Второе решение коснулось вице-министра энергетики Асета Магауова.

«По вице-министрам это моя прерогатива, поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение Правительства», – объявил премьер-министр.

Премьер-министр отметил, что ситуацию нужно было просчитать заранее, а не заниматься последствиями в сентябре.

«Заранее знали, ещё в мае было написано письмо, что переносится ремонт Павлодарского нефтеперерабатывающего завода с весны на осень, все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать – какой объём, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить. А не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряжённость», – добавил глава Кабмина.

Дисциплинарное взыскание коснулось и руководства национальной компании «КазМунайГаз».

«Как премьер-министр и как председатель совета директоров АО «Самрук-Казына», я даю поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления НК «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Обращаю внимание всех министров – вы несёте полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных вам отраслях. Вам даны все необходимые полномочия и возможности. Перекладывание ответственности на других не принимается. Отвечаете персонально», – сказал Сагинтаев.

Уже второй месяц в нескольких регионах Казахстана наблюдаетсядефицит бензина. Нехватку ГСМ связывают с плановой остановкой нефтеперерабатывающих заводов, о которой все знали заранее, но не запаслись бензином.

22 сентября вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на пресс-конференции в Правительстве прокомментировал нехватку бензина АИ-92 в Казахстане. Он обещал, что ситуация под контролем, и в ведомстве ожидали, что проблема на рынке ГСМ решится до конца сентября.

Однако на заседании Правительства 3 октября министр энергетики РК Канат Бозумбаев пообещал, что ситуация на рынке ГСМ в Казахстане стабилизируется к концу года – в ноябре-декабре.