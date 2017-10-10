Сотрудники двух министерств в Астане подозреваются в коррупции

Руководитель управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Казахстана Мырзатаев М. К. и главный эксперт комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Казахстана Медеубеков Е. Б. подозреваются в коррупции. Они задержаны 9 октября в Астане, сообщает антикоррупционная служба.

Мырзатаев, по сообщению следователей, подозревается в получении «на системной основе» взяток от участников государственных закупок «за признание победителем и ускоренную оплату по договорам».

9 октября, сообщает Национальное бюро по противодействию коррупции, Мырзатаев «в интересах лоббируемой подрядной организации» передал взятку в сумме одного миллиона тенге главному эксперту комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Медеубекову «за отмену результатов тендера».

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДВД города Астаны.

«Радио Азаттык»