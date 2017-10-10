В аэропорту Уральска аварийно сел самолет

«Самолет авиакомпании AIR CONTROL, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска, произвел посадку без шасси», — говорится в сообщении. По данным комитета, пострадавших в инциденте нет. Экипаж самолета состоит из трех человек.

Пресс-служба департамента ЧС по ЗКО подтвердила произошедший инцидент, причиной аварийной ситуации стали птицы.

В настоящее время аэропорт Уральска закрыт. Рейс из Алматы авиакомпании «Бек эйр», который должен был прибыть в аэропорт Уральск в 19:45, не вылетел. По сообщениям пассажиров, они сейчас находятся в аэропорту Алматы в зале ожидания.

Директор Аэропорта Хайретдин Раскалиев подтвердил корреспонденту УН что самолет вынужден был совершить посадку из-за птицы врезавшейся в стекло самолета. » Птица попала в текло, все живы,сейчас работает комиссия» — сказал Раскалиев

«Air Control это казахстанская специализированная авиакомпания, занимающаяся проверками радиотехнических систем аэронавигации и светосигнальных систем аэропортов, аэросъемкой, управлением воздушными судами.» сообщается на сайте компании.