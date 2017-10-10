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Опубликовано: Вт, Окт 10th, 2017
1 105 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В аэропорту Уральска аварийно сел самолет

Аварийная посадка произошла в 18:45.  Об этом сообщил комитет гражданской авиации на своей официальной странице в Facebook.

«Самолет авиакомпании  AIR CONTROL, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска, произвел посадку без шасси», — говорится в сообщении. По данным комитета, пострадавших в инциденте нет. Экипаж самолета состоит из трех человек.

Пресс-служба департамента ЧС по ЗКО подтвердила произошедший инцидент, причиной аварийной ситуации стали птицы.

В настоящее время аэропорт Уральска закрыт. Рейс из Алматы авиакомпании «Бек эйр», который должен был прибыть в аэропорт Уральск в 19:45, не вылетел. По сообщениям пассажиров, они сейчас находятся в аэропорту Алматы в зале ожидания.

Директор Аэропорта Хайретдин Раскалиев подтвердил корреспонденту УН что самолет вынужден был совершить посадку из-за птицы врезавшейся в стекло самолета. » Птица попала в текло, все живы,сейчас работает комиссия» — сказал Раскалиев

«Air Control  это казахстанская специализированная авиакомпания, занимающаяся проверками радиотехнических систем аэронавигации и светосигнальных систем аэропортов, аэросъемкой, управлением воздушными судами.» сообщается на сайте  компании.

Нана ИКСАНОВА
4 комментария
  1. Женя says:
    10 октября 2017 в 20:49

    Пилот красавчик

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  2. Городская says:
    10 октября 2017 в 21:16

    Как понять пассажирский, «самолёт который совершал проверку объектов взлётной полосы» УН в своём репертуаре делать пиар из ничего

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  3. Не пилот says:
    10 октября 2017 в 21:19

    Птица в реактивном двигателе и шасси как-то связаны между собой?

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  4. Kromwel says:
    10 октября 2017 в 21:27

    Да — часто птици у них виноваты. А почему шасси не вышли? Судя по снимку это турбопроп и история с птицами здесь не проканает. Скорее гидро жидкость вовремя или вообше не меняли и её схватило.
    А экипажу плюс, посадили с малыми царапинами, правда винты и часть двигателей будут менять.

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