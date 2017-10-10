В аэропорту Уральска аварийно сел самолет
Аварийная посадка произошла в 18:45. Об этом сообщил комитет гражданской авиации на своей официальной странице в Facebook.
«Самолет авиакомпании AIR CONTROL, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска, произвел посадку без шасси», — говорится в сообщении. По данным комитета, пострадавших в инциденте нет. Экипаж самолета состоит из трех человек.
Пресс-служба департамента ЧС по ЗКО подтвердила произошедший инцидент, причиной аварийной ситуации стали птицы.
В настоящее время аэропорт Уральска закрыт. Рейс из Алматы авиакомпании «Бек эйр», который должен был прибыть в аэропорт Уральск в 19:45, не вылетел. По сообщениям пассажиров, они сейчас находятся в аэропорту Алматы в зале ожидания.
Директор Аэропорта Хайретдин Раскалиев подтвердил корреспонденту УН что самолет вынужден был совершить посадку из-за птицы врезавшейся в стекло самолета. » Птица попала в текло, все живы,сейчас работает комиссия» — сказал Раскалиев
«Air Control это казахстанская специализированная авиакомпания, занимающаяся проверками радиотехнических систем аэронавигации и светосигнальных систем аэропортов, аэросъемкой, управлением воздушными судами.» сообщается на сайте компании.
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Птица в реактивном двигателе и шасси как-то связаны между собой?
Да — часто птици у них виноваты. А почему шасси не вышли? Судя по снимку это турбопроп и история с птицами здесь не проканает. Скорее гидро жидкость вовремя или вообше не меняли и её схватило.
А экипажу плюс, посадили с малыми царапинами, правда винты и часть двигателей будут менять.