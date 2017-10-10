В сентябре жители ЗКО совершили сделок с жильем на 12.3% меньше, чем в августе

В сентябре жители ЗКО совершили 883 сделки с недвижимостью. Из них 279 сделок по купле-продаже частных домов, 604 сделки с квартирами. Об этом сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Количество сделок в регионе, по данным комитета по статистике, уменьшилось на 12.3 процента по сравнению с августом.

Всего жители Казахстана совершили в сентябре 21 778 сделок с недвижимостью. Это, как сообщает комитет по статистике, на 10 процентов меньше, чем в прошлом месяце.

В тройке регионов-лидеров по количеству сделок — Астана, здесь в сентябре заключено 3 060 договоров купли-продажи жилья. На втором месте Алматы — здесь совершено 2 925 сделок с недвижимостью. Замыкает тройку Карагандинская область, жители области совершили 2 208 сделок.