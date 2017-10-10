В Уральске пройдут выборы депутатов в областной маслихат

29 октября 2017 года пройдут выборы депутатов маслихатов Западно-Казахстанской области. Среди 8 выбывших — Кайдар КОЩАНОВ, виновник ДТП со смертельным исходом, а также Курмангазы КАЖИДЕНОВ, в настоящее время отбывающий срок в колонии общего режима.

Выборы состоятся 29 октября, сообщил председатель Западно-Казахстанской областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ.

— Почему-то люди не воспринимают подобные выборы серьезно, а они так же важны как и все остальные республиканские выборы,, — сказал Гайса Хамидоллаевич.

Нана ИКСАНОВА