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Опубликовано: Вт, Окт 10th, 2017
17 ЗКО / Картина дня

В Уральске пройдут выборы депутатов в областной маслихат

29 октября 2017 года пройдут выборы депутатов маслихатов Западно-Казахстанской области. Среди 8 выбывших — Кайдар КОЩАНОВ, виновник ДТП со смертельным исходом, а также Курмангазы КАЖИДЕНОВ, в настоящее время отбывающий срок в колонии общего режима.

 

Выборы состоятся 29 октября, сообщил председатель Западно-Казахстанской областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ.

— Почему-то люди не воспринимают подобные выборы серьезно, а они так же важны как и все остальные республиканские выборы,,  — сказал Гайса Хамидоллаевич.

Нана ИКСАНОВА

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