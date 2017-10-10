В ЗКО 60 тысяч жителей получат бесплатные прививки от гриппа

Бесплатные прививки в поликлиниках смогут получить часто болеющие дети, беременные женщины, воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения области, иммунизация против гриппа в нашем регионе началась на прошлой неделе. Для этого закуплено 60 тысяч доз вакцины российского производства «Гриппол».

— Вакцина имеет в своем составе все три штамма вируса гриппа (H3N2, H1N1, грипп В), циркуляция которых ожидается на территории республики в предстоящем сезоне.

Вакцина эффективна и безопасна в применении, иммунитет после прививки сохраняется в течение года, — заявили в управлении.

Первоочередной иммунизации подлежат ослабленные и часто болеющие дети, беременные женщины, медицинские работники, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также старики и инвалиды дома престарелых, больные, состоящие на диспансерном учете с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы.

Эти граждане получат прививки во всех поликлиниках бесплатно. Для остальной категории граждан прививки будут производиться платно – от 2000 до 3500 тенге в зависимости от возраста.

Екатерина ЛИТВЯКОВА