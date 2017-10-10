В ЗКО полицейские дорожного патруля нашли 7 килограммов марихуаны в «Ленд-крузере»

Это случилось позавчера, 8 октября, возле посёлка Жымбиты, что по трассе «Самара-Шымкент». За рулем тойоты бизнес-класса оказался 37-летний житель Кызылординской области, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

-08.10.17г. сотрудниками дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ЗКО при несении службы на автодороге «Самара – Шымкент» возле поселка Жымпиты была остановлена автомашина «Тайота Ланд Крузер – 100» за нарушение Правил дорожного движения, двигавшаяся со стороны г.Актобе, — говорит пресс-секретарь ведомства. — За рулем вышеуказанной автомашины находился 37 летний житель Кызылординской области, в салоне машины находился 25 летний житель города Кызылорды. При проверке документов водитель стал заметно нервничать, что вызвало подозрение у полицейских. В ходе слаженных и умелых действий сотрудниками полиции при осмотре транспортного средства в переднем бампере было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

Со слов пресс-секретарей ведомства, прероведенная экспертиза показала, что изъятое вещество – это высушенная марихуана, общим весом 6,980 кг.

— Стоит отметить, что сам водитель находился в наркотическом опьянении, согласно медицинского заключения и на него был составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», — говорит пресс-секретарь ДВД ЗКО. — В настоящее время задержанные лица водворены в изолятор временного содержания УВД г.Уральска по подозрению в совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 часть 3-я — это незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в особо крупном размере.