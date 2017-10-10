Замакима ЗКО Багдат Азбаев назвал причины подорожания бензина

А как альтернативный вид топлива заместитель акима области предложил уральцам перейти на газ.

Вчера вечером, 9 октября, в областном акимате прокомментировали ситуацию с резким подорожанием бензина. Основные причины назвал заместитель акима ЗКО Багдат Азбаев.

— Сейчас находится на ремонте павлодарский НПЗ, — отметил Азбаев. – В России, где мы закупаем 70 процентов бензина, выросла цена на 12 процентов. Если раньше тонну бензина мы покупали за 500 долларов, то сейчас она стоит 560 долларов. Кроме того, повлиял скачек стоимости рубля. Это все в совокупности и привело к подорожанию топлива.

Замакима сообщил, что в прошлую пятницу аким области Алтай Кульгинов дал поручение департаменту по регулированию естественных монополий проверить законность повышения цен на заправках ЗКО.

В свою очередь руководитель департамента Мурат Оспанов отметил, что в настоящее время уже назначены ряд анализов товарных рынков.

— Мы проведем анализ розничной реализации бензина марки АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива, — сказал он. — Кроме того, мы начали анализировать не только розничную торговлю (заправки), но и оптовый рынок реализации. И по их итогам будут приниматься процессуальные решения по проведению мер антимонопольного реагирования. В случае выявления конкретных фактов о каких либо несогласованных действиях будет подниматься вопрос о возбуждении административных производств.

Заместитель акима Азбаев также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о увеличении производственной мощности местного завода «Конденсат».

— Сейчас он работает всего на 30 процентов. Но если он заработает на полную мощность, то наш регион полностью будет обеспечен бензином, — рассказал Багдат Азбаев.

— «Конденсат» сам заинтересован поставлять на рынок свой бензин. Они сейчас ищут пути решения – где купить дешевый бензин, чтобы его розничная цена была соответственно ниже цен поставщиков из России. Наш бензин должен быть конкурентоспособным, добавил Мурат Оспанов.

Также власти области отметили, что главный оператор региона – «КазМунайгаз» перейдет с талонной системы на свободную продажу бензина. И произойдет это уже сегодня, 10 октября.

— С августа 2015 года бензин на заправках «Казмунайгаз» уже дерегулирован. Мы не можем с уверенностью сказать, что цена на бензин будет такой, как месяц или два назад. Цена на бензин марки АИ-92 формируется в зависимости от рыночного ценообразования, — сказал Оспанов.

По поводу повышения цены на бензин в поселке Сайхин, где топливо продавали уже за 200 тенге за литр, замакима сообщил, что там цена будет снижена на 10 тенге.

В завершении сказанного Багдат Азбаев посоветовал западноказахстанцам переходить на альтернативный вид топлива – газ.

— Это доступнее и дешевле, — сказал он. – Нужно только переоборудовать свои автомобили. У нас из 90 тысяч автолюбителей только чуть больше 8 тысяч это сделали. А вот в мангыстауской области проблем с бензином нет, потому что там почти все машины переоборудованы.

Екатерина ЛИТВЯКОВА