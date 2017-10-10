Житель Уральска пожаловался в прокуратуру на некачественный ремонт дороги

В ответ прокуроры перенаправили его жалобу в городской акимат.

Юрий Солнечный возмущён тем, как был проведён капитальный ремонт дороги по улице Чагано-Набережная.

— Я родился и вырос в этом городе, поэтому хочу, чтобы здесь были нормальные дороги, — говорит мужчина. – Даже мне, не специалисту, видно, что дорога на Чагано-Набережной сделана некачественно – здесь уложен асфальт из крупных фракций, к тому же он плохо прикатан. Прошёл первый дождь, и уже этот асфальт стал разрушаться. А когда начнутся затяжные дожди, то, думаю, дорожное полотно начнёт трескаться, щебёнка будет вылетать из асфальта и разбивать стёкла машин.

Юрий Солнечный обратился с заявлением в прокуратуру города Уральска, чтобы сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку качества ремонта дороги по улице Чагано-Набережной.

— На этой дороге нужен панцирь из мелкозернистого асфальта, чтобы дорога была защищена от дождей, — рассказывает он. – Я считаю, что этим ремонтом нанесён ущерб инфраструктуре города. Как вообще акимат мог принять эту дорогу в эксплуатацию после ремонта?!

В трёхдневный срок прокуроры дали Юрию Солнечному ответ.

В официальном письме за подписью заместителя прокурора Уральска Ерлана Сарсенова значится, что органы прокуратуры рассматривают только заявления об угрозе здоровью людей или безопасности страны или же обращения о нарушении прав граждан, которые в силу физических, психических обстоятельств, не могут себя защитить. Так как заявление Ю. Солнечного не относится ни к одной из этих категорий, то рассмотреть его по существу прокуроры не могут.

Ерлан Сарсенов сообщил Юрию Солнечному, что его обращение направлено на имя акима города Мурата Мукаева для рассмотрения.

Теперь Солнечный ждёт, что ему скажет о качестве ремонта на улице Чагано-Набережной глава города.

Людмила КАЛАШНИКОВА