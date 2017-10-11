87 процентов всех смертных казней в мире проводятся в четырех странах – ООН

Число стран, отказавшихся от смертной казни, достигло 170, и в 87 процентов подтвержденных случаев высшая мера наказания приводится в исполнение в четырех странах — Ираке, Иране, Пакистане и Саудовской Аравии. Такие данные озвучила 10 октября ООН по случаю Всемирного дня против смертной казни, отмечаемого 10 октября, передает ТАСС.

Выступая на тематическом заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что «в XXI веке нет места для смертной казни».

«Около 170 государств либо отменили ее, либо прекратили ее практиковать. В прошлом месяце две африканские страны — Гамбия и Мадагаскар — приняли важные шаги в направлении окончательной отмены смертной казни», — сказал административный глава ООН.

По его словам, в 2016 году количество приговоров, приведенных в исполнение, сократилось на 37 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«На сегодняшний день только четыре страны несут ответственность за 87 процентов всех зарегистрированных казней», — сообщил Гутерриш.

Как уточнили позже в канцелярии генсека, речь идет об «Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане». В ООН также полагают, что большое число смертных казней приводится в исполнение в Китае, однако «не располагают точными данными» на этот счет.

Несмотря на тенденцию по увеличению числа стран, отказавшихся от смертной казни, в ООН во вторник выразили обеспокоенность, что эта мера наказания в порядке исключения применяется по отношению к осужденным за терроризм. Кроме того, как заявил генеральный секретарь всемирной организации, некоторые правительства проводят казни преступников втайне, скрывая эту информацию даже от их родственников.

"Отсутствие открытости демонстрирует неуважение к правам тех, кто приговаривается к смерти, а также к их семьям", - подчеркнул Гутерриш.

На данный момент США остаются крупнейшей страной, а также единственным западным государством, где лишают жизни преступников. Смертная казнь в качестве высшей меры наказания действует в 31 из 50 американских штатов. С 1976 года в стране были лишены жизни более 1,4 тысяч осужденных. По данным исследователей, всего с начала XVII века на территории современных США были казнены свыше 15 тысяч человек.