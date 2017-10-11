Казахстан усилил пограничный контроль на границе с Казахстаном

СМИ начали сообщать о возникших затруднениях при переходе КПП «Кордай» вчера вечером.

С 18 часов 10 октября пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном режиме. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Кыргызстана.

ГПС подтверждает, что в этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через государственную границу.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что из-за этого на КПП образовалась большая очередь. Журналист Марат Толомуш уулу сообщил «Азаттыку», что в очереди стоят около 300-400 человек:

— Казахская сторона усложнила переход через границу. Усилены проверки. Уже три часа не проезжают машины. Стоящие здесь люди рассказывают, что ждут уже по три часа. Пограничники не дают разъяснений. Лишь сказали, что немного усложнились правила пересечения границы.

КПП «Ак жол», с казахской стороны – «Кордай», расположенные в 25-километрах от Бишкека — основной пропускной пункт пропуска между двумя государствами. По официальным данным Казахстана, контрольно-пропускной пункт «Кордай» ежедневно пересекают 25 тысяч человек и около двух тысяч машин. Во время летнего сезона число пересекающих границу доходит до 37 тысяч в день.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Кыргызстана Салкын Абдыкариева подтвердила, что казахская сторона усложнила пересечение границы, но причины пока не разъяснены:

— Я связывалась сегодня в 18:30. Наши пограничники сообщили, что с нашей стороны нет никаких очередей. Сообщили о задержке из-за того, что въезжающие из Казахстана долго проверяются казахской стороной, досматриваются даже машины. Судя по тому, что сказала казахская сторона нашим гражданам, у них идет усиленная проверка. Но казахская сторона официально нас не уведомляла об усиленном режиме. Это их право. Они могут ввести усиленный режим, уведомляя или не уведомляя нас. Если они официально нас не уведомили, мы не можем комментировать действия пограничников другой страны. С кыргызской стороны нет ни ограничений, ни препятствий.

Ужесточение проверки в одностороннем порядке со стороны Казахстана некоторые ожидающие в очереди граждане связывали с критикой президента Алмазбека Атамбаева в адрес президента Нурсултана Назарабаева.

Президент Алмазбек Атамбаев 7 октября подверг критике президента Казахстана за попытку вмешательства во внутренние дела Кыргызстана и президентские выборы. Он также подверг критике Нурсултана Назарбаева за встречу с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым как и встречу другого кандидата — Темира Сариева — с казахским бизнесменом Булатом Утемуратовым.

«Радио Азаттык»

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