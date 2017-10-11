Обувь «Юничел»: легко носить!

Каждый житель Казахстана должен иметь возможность купить себе, хотя бы, одну пару качественной кожаной обуви на сезон. Именно такую задачу ставит перед собой российская обувная фабрика «Юничел», которая уже представила в фирменных магазинах города новую осенне-зимнюю коллекцию. Сегодня в г.Уральск работает три магазина, представляющие российскую марку, а всего в Казахстане их больше 50.

Лучшие традиции производства

Российское предприятие объединяет три фабрики на Урале, которые ежегодно выпускают более трех миллионов пар. И «львиная доля» коллекций выполнена из натуральной кожи отличного качества. По данным Росстат, «Юничел» является лидером по объему производства продукции из натуральной кожи, и входит в первую тройку крупнейших производителей обуви в России.

В этом году «Юничел» отметит 85 лет своей истории. За это время удалось пройти путь от небольшой сапожной мастерской до крупного объединения. Здесь удалось сохранить самые лучшие традиции производства. К примеру, на фабрике работает научно-техническая лаборатория, которая осуществляет весь входной контроль комплектующих материалов. Кроме этого, она тестирует качество всех соединений.

Качество

Чтобы продукция получилась качественной, «Юничел» выбирает лучших поставщиков в мире. К примеру, для деликатной женской обуви кожу выделывают в Южной Корее, Турции и Испании, для мужской — используются лучшие российские материалы. Клей — итальянский, как часть подошв и фурнитуры. Нитки – немецкие, по признанию экспертов, только они могут гарантировать необходимую прочность швов.

Кроме того, на «Юничел» работает современное западное оборудование. На сегодняшний день это самое оснащенное обувное предприятие в России. Уровень технологий и станков не уступает современным европейским маркам.

Основа изготовления обуви – создание колодки. От ее правильной формы зависит, насколько обувь будет удобно сидеть. Самый идеальный вариант, когда колодка сделана по вашей ноге, но в массовом производстве это невозможно. Используются ГОСТы. В период Советского Союза исследовательские институты собирали базы данных, анализировали антропометрию. Эти наработки унаследовал «Юничел», и дополнил их собственным опытом, созданным на основе данных фирменной торговой сети. Такая обувь гораздо удобнее любой импортной пары, сделанной по среднеевропейским или китайским лекалам. Кстати, в магазинах «Юничел» представлена линейка обуви на полную ногу и высокий подъем.

Эксперты подтверждают высокий уровень качества российской марки. Год назад компания «Юничел», первой в России среди обувных брендов, была удостоена Государственного «Знака качества», присвоенного после ряда серьезных проверок и тестирования продукции. Весной этого года «Юничел» стал обладателем Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено». Награду вручал известный кутюрье Вячеслав Зайцев.

Доступные цены

При этом, цены на продукцию «Юничел» остаются доступными. Цена на пару зимней обуви из натуральной кожи и меха, в среднем, составляет в мужской линейке — 26 800 тенге, в женской (ботинки) — 33 100 тенге, детские — от 13 600. Это, как правило, в полтора-два раза ниже, чем импортная и некоторая российская обувь из натуральной кожи. Если, конечно, речь идет, действительно, о натуральной коже. Ведь ни для кого уже не секрет, что современные технологии, которыми виртуозно владеют китайские производители, позволяют подделывать искусственные кожи и спилки так, что даже профессионал не всегда отличит, стоя у прилавка магазина. Обратите внимание, все срезы и швы в такой обуви тщательно зашиты, застрочены и глубоко запрятаны, ведь именно по срезу можно определить, натуральная кожа или нет. Спилок, покрытый полиуретановой пленкой, внешне очень похожий на кожу, не имеет тех уникальных свойств, за которые мы так ценим натуральные материалы. По сути, это синтетическая пленка, которая не дает ноге дышать. Как результат — влага, неприятные запахи, грибковые и аллергические заболевания. Ведь беда еще и в том, что немалая доля завезенной обуви изготовлена с использованием ядовитой химии и материалов очень низкого качества, которые вредят здоровью, особенно детскому.

Идеальный баланс между стилем и комфортом

Уже более 20 лет «Юничел» сотрудничает с ведущими итальянскими компаниями, которые остаются законодателями мировой обувной моды. Как говорят эксперты, «Юничел» имеет хорошую инъекцию итальянской обувной моды.

При этом « Юничел» придерживается простоты в крое, функциональности, и отдает предпочтение стилю, который вне времени. Дизайнеры фабрики уверены: красота определяется не высотой каблука или пайетками, а прежде всего, качеством кожи и меха, выверенной формой. Коллекция «Юничел» — это классика и модели в стиле casual (повседневные), которые всегда актуальны и уместны. Дизайн от «Юничел» — идеальный баланс между стилем и комфортом.

Будем рады познакомить вас с новинками осенне-зимнего сезона в фирменных магазинах «Юничел»! В соответствии с модными трендами, немало моделей имеют утолщенную подошву с хорошим протектором. В такой обуви будет очень удобно, она амортизирует, сохраняет тепло ногам, не скользит и не истирается. В целом, в модной индустрии господствует лозунг «easy-to-wear» — в переводе с английского, «легко носить».

Магазины в г. Уральск:

ул. М.Маметовой, 50/1

ул.Курмангазы, 154

мкр. Северо-Восток-2, 42