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Опубликовано: Ср, Окт 11th, 2017
6 ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае: похолодает

В ближайшие дни в Западном Казахстане станет прохладнее. Временами возможны дожди.

— На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России. Поэтому здесь, в отличие от остальной территории республики, температура понизится и местами пройдёт дождь, — сообщает сайт РГП «Казгидромет».

Сегодня температура воздуха в Уральске днем +18-20 градусов. Уже завтра синоптики обещают понижение температуры в Уральске: +10-16 градусов, Аксае: + 9-15 градусов.

 

 

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