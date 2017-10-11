Погода в Уральске и Аксае: похолодает

В ближайшие дни в Западном Казахстане станет прохладнее. Временами возможны дожди.

— На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов Европейской части России. Поэтому здесь, в отличие от остальной территории республики, температура понизится и местами пройдёт дождь, — сообщает сайт РГП «Казгидромет».

Сегодня температура воздуха в Уральске днем +18-20 градусов. Уже завтра синоптики обещают понижение температуры в Уральске: +10-16 градусов, Аксае: + 9-15 градусов.