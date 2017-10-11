Птица пробила дыру в 40 сантиметров в севшем без шасси в Уральске самолете

Птица пробила дыру в 40 сантиметров в самолете, севшем без шасси в Уральске. Об этом корреспонденту Today.kz сообщил генеральный директор международного аэропорта Уральска Хайретдин Раскалиев.

«Это самолет американского производства Super King Air 350. Попала большая птица, носовой кок фюзеляжа пробила и залетела в лобовое стекло. Я рядом нахожусь, вытаскиваем самолет с полосы. Притом большая птица, в носовом коке в диаметре 35-40 сантиметров дыра, и кровью все заполнено. Большая птица — гусь или утка — залетела в лобовое стекло обоим: командиру и пилоту-инструктору», — рассказал Раскалиев.

Напомним, самолет произвел посадку без шасси в аэропорту Уральска. Как сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, борт авиакомпании Air Control выполнял облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта в Уральске и произвел посадку 10 октября в 19:56 без шасси. Отметим, что авиакомпания, самолет которой произвел посадку в аэропорту Уральска без шасси, является специализированным авиационным предприятием. Air Control производит, в частности, проверки радиотехнических систем аэронавигации и светосигнальных систем аэропортов. Глава авиакомпании Air Control Халиль Сейфулин рассказал про экипаж, посадивший самолет без шасси в аэропорту Уральска. «Там были опытные пилоты. У них по 16 тысяч полетных часов. Командир самолета, пилот-инструктор и оператор – он в салоне сидит — выполняли работы по облету сигнального оборудования аэропорта в Уральске. Стаж по 40 лет. Командир – Александр Бунеев, пилот-инструктор – Анатолий Киселев», – сказал Сейфулин. «Завтра утром (11 октября — Прим. автора) начнут разбираться, естественно, с нашим участием. Головной офис нашей компании в Алматы, а самолет находился там (в Уральске – Прим. автора) по программе аэронавигации – облет сигнальных и агротехнических средств аэропорта», – отметил президент Air Control. Он добавил, что пока не может рассказать о причинах происшествия. «Все живы и здоровы. Будет внутреннее расследование. Это авиационное происшествие, будем его расследовать», — резюмировал Сейфулин.

kaztoday.kz

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