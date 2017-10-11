Погода +13oC
$337.48
398.13
5.83
Опубликовано: Ср, Окт 11th, 2017
4 ЗКО / Картина дня

Ребёнок выпал из окна пятого этажа в Уральске

Четырёхлетний мальчик, оставленный родителями один дома, искал родителей и выпал в окно. Ребёнок находится в детской областной больнице с травмой живота. Его состояние оценивается, как стабильное.

иллюстративное фото

— Родители оставили спящего ребёнка дома одного, — рассказал пресс-секретарь облздрава – мальчик проснулся. Начал искать родителей. Предположительно, мальчик от испуга перепутал окно с дверью.

По сообщению пресс-службы ДВД области, дела по случившемуся инциденту не заведено.

— Родители признают свою вину, — сообщил пресс-секретарь ДВД ЗКО – и полностью раскаиваются.

Мария Мельникова

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-10-11
Утром13 ℃
Днем16.15 ℃
Вечером11.11 ℃
Ночью9.31 ℃
Влажность30 %
ДавлениеhPa 1026.07
Скорость ветра1.97 м/с
2017-10-12
Утром7.99 ℃
Днем14.29 ℃
Вечером8.26 ℃
Ночью2.02 ℃
Влажность42 %
ДавлениеhPa 1026.18
Скорость ветра2.41 м/с