Ребёнок выпал из окна пятого этажа в Уральске

Четырёхлетний мальчик, оставленный родителями один дома, искал родителей и выпал в окно. Ребёнок находится в детской областной больнице с травмой живота. Его состояние оценивается, как стабильное.

— Родители оставили спящего ребёнка дома одного, — рассказал пресс-секретарь облздрава – мальчик проснулся. Начал искать родителей. Предположительно, мальчик от испуга перепутал окно с дверью.

По сообщению пресс-службы ДВД области, дела по случившемуся инциденту не заведено.

— Родители признают свою вину, — сообщил пресс-секретарь ДВД ЗКО – и полностью раскаиваются.

Мария Мельникова