Сегодня в двух районах Уральска временно отключат воду

Из-за ремонтных работ с 10.00 до 18.00 часов воды не будет на улицах Жангир хана и Коняхина.

Об этом сообщает официальный сайт ТОО «Батыс су арнасы».

— 11 октября по адресу ул. Самал – ул. Коняхина будут производиться работы по врезке обратного клапана. В связи с этим будет отключен водопровод от ул. Самал – ул.Коняхина до ул.Надежды. В жилых домах частного сектора на улице Коняхина будет временно приостановлена подача водоснабжения, — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня по адресу ул. Жангир хана, д. 9 и 11 будут производиться работы по замене водопровода. В связи с этим водопровод на этой улице будет также отключен.

— В жилых домах благоустроенного сектора по ул. Жангир хана, д.9, 11 и в здании ДО «Родничок» будет временно приостановлена подача воды, — пишет «Батыс су арнасы».

Ориентировочное время проведения работ – с 10.00 до 18.00 часов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА