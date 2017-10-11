В Уральске второй день горит Перевалочная роща

Возгорание сухой травы и кустарников в районе Перевалочной рощи тушат спасатели двух уральских пожарных частей и лесхоза.

Об этом «УН» сообщили в пресс-службе службы пожаротушения Уральска.

— Сообщение о возгорании по улице Балластная в районе Перевалочной рощи

поступило вчера утром, 10 октября, — рассказали в службе пожаротушения.

Изначально для ликвидации возгорания были направлены пожарные ПЧ № 1. Однако, чуть позже туда были брошены дополнительны силы – две единицы техники и 8 пожарных СПЧ № 2, также сотрудники лесхоза.

— Создалась угроза распространения огня, сказали пожарные.

Возгорание полностью ликвидировать не удается до сих пор. Сейчас на месте работают 3 единицы техники и 13 человек личного состава службы пожаротушения, 15 человек и 1 единица техники уральского учреждения по охране лесов и животного мира, 1 единица техники дорожно-эксплуатационного предприятия.

Екатерина ЛИТВЯКОВА