В Уральске женщина почти год живет в лесу (ФОТОРЕПОРТАЖ)

58-летняя женщина живёт в лесу около года. Родственников в Уральске у неё нет, документов, чтобы уехать к дочери в Россию, — тоже.

Наталья Кеокина осталась без жилья 5 лет назад. По словам женщины, её квартира сгорела. Сейчас Наталья живёт в лесу, недалеко от дороги (пересечение улиц Пугачёва и Чагано-Набережной).

О местоположении Натальи Кеокиной нам сообщила Елена, жительница города, которая и обнаружила бездомную 3 дня назад. Елена оставила Наталье еду, которая у неё была с собой, а позже привезла шубу, которой Наталья теперь укрывается ночью, чтобы не замёрзнуть.

Мы застали Наталью за приготовлением обеда. Еду Наталья готовит на костре. Сегодня женщина готовит немудреную похлёбку из сала, которое ей принесла Елена, и бешбармачных лепёшек, которые женщине купили неравнодушные жители. Вместо бульона, женщина использует воду из реки. На быстро гаснущем костре стоит старый чайник.

Подходим, представляемся, Наталья рассказывает, что в «этом» лесу живет с апреля. До этого местом ночевки был другой участок леса.

— Вот сегодня варю лепёшки, буду есть. Это мне в магазине парень купил какой-то. Я хожу в магазин, мне продавцы всегда что-то покушать дают. Сегодня угостили семечками. Я их и ем потихоньку.

Во время разговора бездомная Наталья подкидывает дрова в костёр, где варится похлёбка, которая будет ей и обедом, и ужином.

-Сало, чтоб резать, ножа нет, так я его вилкой расковыряла, – поясняет Наталья. На вопрос: «Где моетесь?», отвечает: «Хожу на речку голову мыть, вода ледянющааая».

По словам бездомной, в Центр адаптации она уже обращалась. «Меня туда не пускают, документов-то нету», — разводит руками Наталья.

Жилье, где ночует Наталья, представляет из себя шалаш, собранный из старых кусков целлофана, пенопласта и картона. Бутылок от спиртного не видно. На вопрос: «Вы не пьете?», следует ответ: «Куда мне еще водку пить», и после некоторой паузы: «А у тебя, дочка, одеяла нет?».

— Где вы раньше работали? — спрашиваю.

— Я раньше жила в поселке Асан. Там же и работала парикмахером, — рассказывает Наталья. — Была уборщицей, полы мыла. В интернате работала санитаркой. Квартира у меня была. Ещё я на очередь встала на общежитие. А потом квартира у меня сгорела. Мы с дочкой на улице остались.

С жильём какое-то время Наталье помогали знакомые. Женщина говорит, что даже снимала с дочерью комнату. После отъезда дочери в Россию, Наталья ушла жить в лес.

— Дочь вышла замуж, она меня к себе звала. А теперь куда я, без документов?

— Не страшно тут одной? – интересуюсь я.

— Страшно, конечно. Тут наркоманы ходят, которые клей нюхают, — жалуется Наталья, – они у меня вещи воруют. Телефон украли. Вчера мужики приходили, какие-то, сказали мне отсюда уходить, иначе голову тебе отвернем и закопаем. После сказанного женщина задумывается: «У вас одежды нет какой?».

На вопрос, почему же женщина не уехала к дочери в Россию, Наталья печально улыбнулась.

— У меня документы украли, я не могу теперь уехать. А у меня там внучка – Наташенька. Такая хорошая девочка! Пока телефон у меня был, я с дочкой созванивалась. А теперь и поговорить с ней не могу…

Наталья показывает свои условия жизни: на земле — старый кусок ковра, куча обрывков, похожих на старую скатерть, потрепанное одеяло, нечто, похожее на подушку, и старая шуба.

— Сплю я на одеяле и шубой укрываюсь, – поясняет хозяйка шалаша. – Только одежды вот нет совсем.

Выясняется, что из одежды у Натальи — штаны, кофта и пальто, из обуви – лёгкие, отжившие свое, ботинки.

— Как же Вы будете зимовать, ведь скоро морозы начнутся? – спросили мы Наталью Георгиевну. – Вам нужно все же в центр адаптации — говорю своей собеседнице.

— Никак не буду. Уйду я с этого места через два дня, — сказала Наталья. – Уйду, куда глаза глядят.

Мария Мельникова

Фото Рауль Упоров