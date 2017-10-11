В ЗКО передано в прокуратуру дело о взятке в 101 миллион тенге

Расследование по делу завершено на этой неделе. Теперь прокуратура либо утвердит обвинительное заключение, либо направит дело на доследование. Это займёт 10 дней.

Об этом «УН» сообщил зампрокурора области Александр Цуранков.

— Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении следователя ДГД ЗКО Нурболата Урналиева, — говорит прокурор Цуранков. — С ледствие собрало доказательственную базу и направило уголовное дело в прокуратуру. Наша задача либо утвердить обвинительное заключение, либо направить дело на доследование. Если обвинительное заключение будет утверждено, дело направится в суд, для рассмотрения по существу.

Напомним, что в июле текущего года, со взяткой в 101 миллион тенге сотрудниками антикоррупционной службы по ЗКО был задержан с поличным руководитель отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР ДГД по ЗКО Нурболат Урналиев. Как стало известно, такую огромную взятку следователь получил от бизнесмена из Аксая , учредителя ТОО «Карачаганак Агро Строй» Александра Прокудина за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Прокудина по статье 215 УК РК «Лжепредпринимательство» (на сегодняшний день статья исключена из уголовного кодекса. – «Уральская неделя»). Было заведено уголовное дело по принзнакам статьb 366, части 4 ук рк « Получение взятки».

Зампрокурора области Александр Цуранков сообщил, что сумма взятки является рекордной и одной из крупнейших в Казахстане. По его же словам, бизнесмен Прокудин за дачу взятки ответственности не понесет.

К слову, у Нурболата Урналиева в апреле этого года украли из дома 20 миллионов тенге.