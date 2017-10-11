Хоронить нельзя кремировать? (ОПРОС)

Кремация — до сих пор остаётся одной из самых противоречивых тем в Казахстане. Разговоры о необходимости строительства крематориев ведутся давно, и, как показывает время, безрезультатно.

В США и Западной Европе данная процедура погребения давно стала привычной по гигиеническим и экономическим соображениям, в Японии кремируют 98% всех умерших. В России, несмотря на споры, эта процедура тоже обрела популярность и больше половины населения страны выбирают именно этот способ захоронения.

В настоящее время в Казахстане действует 17 религиозных конфессий. Среди них три основных течения — это ислам, православие и буддизм. Кремация тела умершего человека в исламе, по шариату, недопустима. Православная церковь считает кремацию языческим обрядом, но относится снисходительно, если это вынужденная форма погребения. Покойного даже отпевают, при условии, что прах будет предан земле. Среди буддистов нет единого мнения о том, как поступать с телом покойного: хоронить или кремировать. Во многих буддийских странах традиционно используется кремация.

Решение о строительстве первого в Казахстане крематория было принято в 2004 году в Алматы. Однако строительные работы даже не начинались. Власти объясняют это отсутствием массового спроса на кремацию. В народе говорят, что причина — несовместимость ислама и кремации.

К слову, по конституции, Казахстан — светское и демократическое государство, а согласно закона о религиозной деятельности — никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Крема́ция (от лат. cremare «жечь, сжигать») — процесс сожжения трупов. Обычно проводится в качестве обряда перед погребением. Колумба́рий (лат. columbarium, первоначальное значение — голубятня, от columba — голубь) — хранилище урн с прахом после кремации.

Хоронить или кремировать, как вы считаете? Считаю, что однозначно - хоронить в земле. Это традиция, которую нужно соблюдать.

Считаю, что кремировать. Колумбарии сэкономят землю. Их легче охранять от вандализма и поддерживать чистоту.

Не знаю. Не думал(-а) об этом. Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Нана ИКСАНОВА