Андрей СТАРИЧЕНКОВ: Кто ответит за дороги с недоделками?

Через вашу газету хочу обратиться к руководителю ЖКХ Кайрату Мухамбеткалиеву, надеюсь, он даст исчерпывающий ответ.

Господин Мухамбеткалиев, как известно, Ваше хозяйство отвечает за состояние дорог в нашем городе, и вы же являетесь заказчиком на выполнение работ по строительству и ремонту дорог, соответственно и приемщиком выполненных работ.

Возникает вопрос: При заказе на ремонт дорожного полотна на определенном участке,

существуют ли какие требования к исполнителю работ по соблюдению технологии укладки дорожного полотна, исполнения требований Закона о дорожном движении РК, а так же норм и требований СТ РК 1412-2010 п.5.1.6 ?

Судя по участкам, где произведены ремонтные работы, эти требования не соблюдаются. Так, по ул. Чапаева после укладки дорожного покрытия колодцы коммуникационных систем превратились в «искусственные углубления»- ЯМЫ, что может привести к ДТП, а значит, нарушен Закон! И таких примеров можно привести множество.

Также на аварийных участках ( от ул.Фурманова до ул.Петровского по ул.Мира) не установлено ни одного предупреждающего знака, что тоже идет в нарушение того же Закона, и влияет на безопасность дорожного движения!!!

Также на улицах города не соблюдаются нормы определения остановки общественного транспорта, перед остановками (не везде, но в большинстве случаев), не установлены знаки требования СТ РК 1412-2010 п.5.6.19,знак 5.12 того же Закона.

И вновь вопрос: При подаче заявки на выполнении работ учитываются эти требования? Если «да», то как принимаются выполненные работы? …с учетом «недоделок»? … при условии их дальнейшего устранения?

И главное: КУДА УХОДЯТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, выделенные на эти работы???

Я, как гражданин РК, как налогоплательщик, надеюсь получить от Вас исчерпывающий ответ на страницах газеты «Уральская Неделя».