Погода в Уральске: возможен туман

Сегодня-завтра в Западном Казахстане местами ожидается туман.

Как сообщает сайт РГП «Казгидромет», на большей части территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков, лишь ночью и утром на северо-западе, утром и днем на юге, днем на западе республики местами ожидается небольшой дождь. На западе и севере местами ожидается туман (видимость менее 1 километра).

Температура воздуха в Уральске сегодня +9-16 градусов. К вечеру похолодает, а ночью температура воздуха упадет до -2-5 градусов. Ночью и рано утром – туман.

Завтра, 13 октября, температура днем составит +9-15 градусов.